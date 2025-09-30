Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Челсі

Футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков потрапили до основного складу Бенфіки на матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Челсі.

Для обох – це шостий поспіль вихід у стартовому складі "орлів".

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

У першому турі основного етапу ЛЧ обидві команди зазнали поразок. Челсі поступився Баварії з рахунком 3:1.

Бенфіка водночас програла азербайджанському Карабаху. Попри асист від Георгія Судакова та перевагу у два м'ячі "орли" пропустили тричі, а переможний гол на свій рахунок записав український нападник Олексій Кащук.

Після цієї гри лісабонці вирішили звільнити головного тренера та призначити Жозе Моурінью на цю посаду.