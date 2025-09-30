Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Челсі

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 20:56
Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Челсі
Георгій Судаков та Анатолій Трубін
Бенфіка

Футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков потрапили до основного складу Бенфіки на матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Челсі.

Для обох – це шостий поспіль вихід у стартовому складі "орлів".

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

У першому турі основного етапу ЛЧ обидві команди зазнали поразок. Челсі поступився Баварії з рахунком 3:1.

Бенфіка водночас програла азербайджанському Карабаху. Попри асист від Георгія Судакова та перевагу у два м'ячі "орли" пропустили тричі, а переможний гол на свій рахунок записав український нападник Олексій Кащук.

Після цієї гри лісабонці вирішили звільнити головного тренера та призначити Жозе Моурінью на цю посаду.

Бенфіка Ліга чемпіонів Челсі

Бенфіка

Моурінью – про матч проти Челсі: Я завжди буду "синім"
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів
Моурінью – про Мареску: Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався
Челсі – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Судакова та Трубіна
Моурінью: Не побачив нічого особливого в грі Трубіна

Останні новини