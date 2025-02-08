Допоміг Бенфіці перемогти, але двічі пропустив – Трубін дізнався оцінку за матч проти Морейренсе

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав посередню оцінку за зіграний матч проти Морейренсе в межах 21 туру чемпіонату Португалії, який завершився перемогою "орлів" із рахунком 3:2.

Статистичний портал SofaScore поставив нашому воротарю 6,6 балів.

Трубін, який вийшов у стартовому складі, пропустив 2 голи, зробив 2 сейви, виконав 6 підбирань, припустився 2-х втрат, здійснив 31 дотик до м'яча, виконав 19 точних передач з 21.

Після цієї перемоги в активі лісабонського клубу 47 очок в активі за 21 зіграний матч. "Орли" на 4 очки відстають від Спортинга, який наразі є лідером турнірної таблиці.

Раніше Бенфіка домовилася про оренду нападника італійського Комо Андреа Белотті.