Судаков відзначився асистом за Бенфіку в матчі чемпіонату проти Ріу Аве

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився гольовою передачею у матчі проти Ріу Аве, що наразі проходить в межах 18 туру чемпіонату Португалії.

Саме завдяки асисту українця лісабонський клуб вивів вперед Баррейро. Пізніше "орли" подвоїли перевагу після автоголу Нтої.

Для Георгія цей асист став 5-м на клубному рівні в складі Бенфіки у всіх турнірах, також на його рахунку 4 голи.

Напередодні головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью пояснив своє рішення випустити українця Георгія Судакова у матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії проти Порту (0:1).