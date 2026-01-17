Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Судаков відзначився асистом за Бенфіку в матчі чемпіонату проти Ріу Аве

Олексій Мурзак — 17 січня 2026, 23:18
Судаков відзначився асистом за Бенфіку в матчі чемпіонату проти Ріу Аве
Георгій Судаков
Getty Images

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився гольовою передачею у матчі проти Ріу Аве, що наразі проходить в межах 18 туру чемпіонату Португалії.

Саме завдяки асисту українця лісабонський клуб вивів вперед Баррейро. Пізніше "орли" подвоїли перевагу після автоголу Нтої.

Для Георгія цей асист став 5-м на клубному рівні в складі Бенфіки у всіх турнірах, також на його рахунку 4 голи.

Напередодні головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью пояснив своє рішення випустити українця Георгія Судакова у матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії проти Порту (0:1).

Бенфіка Георгій Судаков

Георгій Судаков

Моурінью пояснив, чому випустив Судакова на матч проти Порту в Кубку Португалії
Аморім може змінити Моурінью на посаді наставника Бенфіки
Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч з Брагою
Моурінью розкритикував Судакова за пропущений гол Бенфіки в матчі з Ешторілом
Бенфіка зіграла внічию з Брагою: відомі оцінки Трубіна та Судакова

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік