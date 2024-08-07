Ді Марія підписав новий контракт з Бенфікою

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія підписав новий контракт з лісабонською Бенфікою.

Про це заявив повідомляє пресслужба "орлів".

Угода з 36-річним аргентинцем розрахована до 2025 року.

Раніше Ді Марія завершив кар'єру в збірній Аргентині після перемоги на Копа Америка-2024.

У попередньому сезоні аргентинець провів за Бенфіку 48 матчів, забив 17 голів та відав 15 гольових передач.

Напередодні лісабонці з українським воротарем Анатолієм Трубіним у складі поступилися англійському Фулгему в контрольному поєдинку.