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Ді Марія підписав новий контракт з Бенфікою

Станіслав Лисак — 7 серпня, 08:30
Ді Марія підписав новий контракт з Бенфікою

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія підписав новий контракт з лісабонською Бенфікою.

Про це заявив повідомляє пресслужба "орлів".

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Угода з 36-річним аргентинцем розрахована до 2025 року.

Раніше Ді Марія завершив кар'єру в збірній Аргентині після перемоги на Копа Америка-2024.

У попередньому сезоні аргентинець провів за Бенфіку 48 матчів, забив 17 голів та відав 15 гольових передач.

Напередодні лісабонці з українським воротарем Анатолієм Трубіним у складі поступилися англійському Фулгему в контрольному поєдинку.

Бенфіка Анхель Ді Марія

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