Мріяв піти так: Ді Марія у сльозах завершив кар’єру у збірній Аргентини

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія задоволений, що завершив виступи за національну команду на мажорній ноті.

Слова 36-річного гравця після перемоги над Колумбією фіналі Копа Америка-2024 опублікував Фабріціо Романо.

"Моєю мрією було піти з національної команди таким чином. Аргентина — моя любов і моя країна. Дякую", — сказав Ді Марія.

Залишаючи поле на останніх хвилинах матчу з Колумбією, Анхель не стримав сліз.

У складі збірної Аргентини Ді Марія виграв усе, що можна. У 2021 році його гол приніс "альбіселесте" перемогу над Бразилією у фіналі Копа Америка, також він забивав у фіналі чемпіонату світу-2022.

Фабріціо Романо зазначив, що наступний сезон аргентинський вінгер проведе у Бенфіці.