Анхель Ді Марія: недооцінений герой аргентинського футболу та особистий "джокер" Мессі

Анхель Ді Марія — ім'я, яке назавжди вписано в історію аргентинського футболу. За свою кар'єру в збірній він досяг неймовірних успіхів, ставши одним із найтитулованіших гравців в історії країни.

10 липня 2024 року, після перемоги над Колумбією (1:0) у фіналі Кубка Америки, Анхель Ді Марія оголосив про завершення кар'єри в збірній. 36-річний футболіст вирішив зосередитися на клубній кар'єрі. Саме тому слід згадати успіхи та досягнення гравця за “небесно-блакитних”.

Хавбек дебютував у збірній Аргентини у 2008 році. За цей час він провів 129 матчів і забив 28 голів. У його активі безліч досягнень: він став чемпіоном світу у 2022 році, переможцем Кубка Америки у 2021 і 2024 роках, завоював золоту медаль на Олімпійських іграх 2008 року, а також двічі ставав срібним призером Кубка Америки у 2015 і 2016 роках. Не слід забувати ще й про тріумф у Фіналіссімі, де була розбита Італія (3:0).

Одним із ключових моментів у його кар'єрі став переможний гол у фіналі Кубка Америки 2021 року, коли Аргентина обіграла Бразилію з рахунком 1:0 і завоювала свій перший Кубок Америки за 28 років. Тоді й почалася легендарна серія "альбіселесте" на міжнародній арені.

На чемпіонаті світу 2022 року Ді Марія був одним із ключових гравців збірної, забивши гол та віддавши результативну передачу у фіналі проти Франції. Він також є рекордсменом збірної Аргентини за кількістю матчів серед гравців, які не виступали на позиції воротаря.

Цікава закономірність проглядалась у карʼєрі Анхеля в збірній. Коли вінгер забивав у фіналі — тоді його команда перемагала. І це працювало усюди та завжди, хіба що фінал Копи-2024 зірвав цей стрік, бо Ді Марія вже пішов з поля, а замість нього вирішив долю трофея Лаутаро Мартінес.

Вплив Ді Марії на карʼєру та здобутки Ліонеля Мессі також важко переоцінити. Він був не лише цінним партнером на полі, але й другом і ментором, який допоміг Лео стати найкращим гравцем і лідером.

Мессі має дякувати за свої міжнародні успіхи передусім своєму товаришу. Саме Анхель робив усе можливе в атаці, аби скинути навантаження з капітана, забравши на себе половину креативу, нахабності та гостроти.

Анхель Ді Марія, Ліонель Мессі та Ніколас Отаменді Getty Images

Сам Лео прокоментував завершення карʼєри партнера в стані збірної фразою: "Дякую, Фідео". Крім того, вінгер отримав памʼятну футболку від капітана та президента федерації футболу Аргентини.

Після відходу Ді Марії в стані "небесно-блакитних" зʼявиться діра, яку навряд хтось зможе залатати. Навіть таланту Алехандро Гарначо не вистачить, аби хоча б наблизитися до тих здобутків, які є в героя розповіді.

Наостанок Анхель дав інтервʼю після перемоги на Копа Америка, де не стримав сліз.

"Скалоні сказав мені зіграти ще одну гру заради овацій, але це все. Сьогоднішній матч був останнім. Я обіцяв піти та побачити вболівальників. Усі почуття сьогодні були дуже дивними. Я не можу просити про більше".

Анхель — легенда аргентинського футболу, назавжди залишився в пам'яті вболівальників як один із найуспішніших і найулюбленіших гравців збірної. Його самовідданість, майстерність і голеве чуття надихали мільйони людей по всьому світу. Ді Марія — не просто футболіст, він символ цілого покоління.

Герой нашої розповіді є прикладом для наслідування для молодих футболістів. Його історія вчить, що завдяки наполегливості, працьовитості та таланту можна досягти будь-яких цілей, але не кожному дано стати світовим улюбленцем, як Мессі та Роналду. Проте у серцях футбольних фанатів та справжніх футбольних поціновувачів Ді Марія назавжди залишиться "пахарем" та маестро.