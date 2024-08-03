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Бенфіка з Трубіним поступилася Фулгему в контрольному матчі

Станіслав Лисак — 3 серпня, 09:31
Бенфіка з Трубіним поступилася Фулгему в контрольному матчі

Бенфіка зазнала поразки від Фулхэма в межах контрольного поєдинку. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 0:1. Єдиний гол забив нігерійський нападник Алекса Івобі.

Контрольний матч
3 серпня

Бенфіка — Фулгем 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Івобі

Раніше повідомлялося, що Бенфіка може повернути нападника Атлетико Мадрид Жоау Фелікса.

У попередньому сезоні "орли" посіли друге місце в чемпіонаті Португалії, відставши від Спортинга на 10 очок. Анатолій Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, пропустив 47 голів та 17 разів залиши свої ворота "сухими".

Бенфіка Анатолій Трубін Фулгем

Бенфіка

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