Бенфіка з Трубіним поступилася Фулгему в контрольному матчі

Бенфіка зазнала поразки від Фулхэма в межах контрольного поєдинку. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 0:1. Єдиний гол забив нігерійський нападник Алекса Івобі.

Контрольний матч

3 серпня

Бенфіка — Фулгем 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Івобі

Раніше повідомлялося, що Бенфіка може повернути нападника Атлетико Мадрид Жоау Фелікса.

У попередньому сезоні "орли" посіли друге місце в чемпіонаті Португалії, відставши від Спортинга на 10 очок. Анатолій Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, пропустив 47 голів та 17 разів залиши свої ворота "сухими".