Стало відомо, хто став найкращим гравцем Ла Ліги

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем став найкращим гравцем Ла Ліги в сезоні-2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

Футболіст обійшов українського гравця Жирони Артема Довбика, який отримав "трофей Пічічі", Антуана Грізманна з Атлетико Мадрид, Іско з Бетіса та свого одноклубника Вінісіуса Жуніора.

У поточному сезоні іспанського чемпіонату він відіграв 28 матчів, забив 19 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, Беллінгем з Реалом впевнено став чемпіоном іспанського чемпіонату.

Раніше нагороду найкращому тренеру отримав наставник Жирони Мічел Санчес.