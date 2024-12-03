Бельгія – Україна: останній шанс "жовто-синіх" поїхати на жіночий чемпіонат Європи-2025

У вівторок, 3 грудня, у Левені (Бельгія) відбудеться матчі-відповідь фіналу плейоф відбору на жіночий чемпіонат Європи 2025 року між збірними України та Бельгії.

У першій зустрічі, яка пройшла 29 листопада, підопічні Володимира Пятенка створили у декілька разі менше моментів, ніж їхні суперниці.

Бельгійки в свою чергу відкрили рахунок на 21-й хвилині, а вже у доданий час до другого тайму вони подвоїли свою перевагу та поставили крапку у матчі, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

"Жовто-синім" необхідно перемагати як мінімум з різницею у два м'ячі, якщо вони хочуть поїхати на Євро-2025.

Заявка жіночої збірної України:

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі —Ворскла Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Стартовий свисток поєдинку між збірними Бельгії та України прозвучить о 21:15 за київським часом.

У фіналі плейоф 14 збірних розігрують сім путівок на чемпіонат Європи-2025, де загалом виступатимуть 16 команд.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 16 грудня.