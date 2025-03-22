Я досить добре його знаю: Де Брейне – про гру Зінченка правим захисником

Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне прокоментував гру свого колишнього одноклубника, українця Олександр Зінченка, який через травми Юхима Коноплі та Олексія Сича змушений був грати на позиції правого флангового захисника у першому матчі.

Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Я досить добре знаю Олександра. Він був півзахисником, а потім грав на позиції лівого фулбека. Думаю, за свою збірну він грав на різних позиціях. У команди України була травма на правому фланзі оборони. Зінченко дуже універсальний, я не здивований, що він там зіграв", – сказав Де Брейне.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.