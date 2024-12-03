Жіноча збірна України: здійснити диво у Левені та вийти на Євро
У вівторок, 3 грудня, жіноча збірна України з футболу проведе матч-відповідь плейоф проти команди Бельгії. Це буде вирішальна гра в боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи.
Перший матч пройшов у п'ятницю, 29 листопада, та завершився поразкою збірної України на номінально домашній арені в турецькій Анталії – 0:2. І тепер команді Володимира П'ятенка для виходу на Євро потрібно зробити диво.
Потрібна велика перемога чи додатковий час
Після поразки в першій грі з різницею у два м'ячі українкам тепер необхідно вигравати у Левені з великим рахунком – різницею "+3" та більше м'ячів. У випадку перемозі нашої команди з різницею у два голи буде призначено додатковий час. А якщо й він не виявить сильнішого, то все вирішить серія пенальті.
Не влаштовує збірну України навіть перемога з різницею в один м'яч. У такому разі на Євро вийде збірна Бельгії, яка виграє за сумою двох матчів. Зрозуміло, також бельгійки вийдуть на Євро у разі нічиєї чи перемоги.
Відмінний початок, але не більше.
Гравці збірної України вже на першій хвилині матчу в Анталії провели небезпечну атаку, але Ольга Овдійчук зблизька не переграла воротаря суперниць. Утім, це був чи не єдиний момент українок за гру. Надалі суперниці повністю перехопили ініціативу.
Бельгійки не стали тягнути з відповіддю і незабаром Дар'ї Келюшик довелося демонструвати свою майстерність після небезпечних моментів у виконанні суперниць. Виходило це в нашого воротаря рівно 20 хвилин. А 21-й удар Елли Ван Керховен виявився точним та результативним – гості відкрили рахунок.
Після голу бельгійки трохи зменшили пресинг, але українки не змогли скористатися своїми шансами в рідкісних атаках. Сумбур у грі переважав над раціональністю, українкам не вистачало конструктивних дій в атаці. Така гра йшла другу половину першого тайму та весь другий.
Лише наприкінці гості знову активізувалися, а вже в компенсований арбітром час на 90+3 хвилині Тесса Вулларт випередила Келюшик і пробила в порожні ворота. Момент розвивався настільки стрімко, що судді спочатку визначили офсайд. Але після втручання VAR гол був зарахований.
0:2 – цілком комфортна перевага збірної Бельгії перед домашньою грою. А ось збірній України тепер доведеться стрибнути вище за голову.
"Все залежить тільки від нас та нашого бажання"
У ситуації, в якій зараз опинилася збірна України, головне – психологічна стійкість. Гравчині команди мають тверезо оцінювати ситуацію і, попри все, продовжувати вірити у свої сили та можливість виходу на Євро.
У цьому випадку дуже важливими є слова та дії тренерського штабу – і Володимира П'ятенка, і його помічників. Футболістки не повинні побачити й тіні сумніву щодо успіху команди з боку тренерського штабу. А з іншого боку, і самі гравці мають бути впевнені в успіху, виходячи на поле стадіону в Левені.
Прикладом для партнерок по команді може бути одна з ключових гравчинь збірної, зірка українського жіночого футболу Натія Панцулая, на рахунку якої вже 150 матчів у Вищій лізі чемпіонату України:
"Ми розуміємо, що збірна Бельгії – суперник зовсім іншого рівня. Але немає нічого неможливого. Все залежить лише від нас та нашого бажання".
Букмекери не вірять у збірну України
Аналітики букмекерських контор не вірять в успіх збірної України у матчі-відповіді і, відповідно, вихід команди на Євро. У провідних світових букмекерських конторах ставку на перемогу збірної Бельгії можна зробити за коефіцієнтом 1,23 до 1.
На нічию можна поставити з розрахунку 5,31 до 1, а на перемогу українок – 11,10 до 1.
Де дивитись?
Прямий ефір матчу в Україні буде доступним на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
Гра відбудеться на стадіоні "Ден Дреф" у Левені. Початок – о 21:15 за київським часом.
Відповідальний редактор – Денис Шаховець