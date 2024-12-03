Жіноча збірна України: здійснити диво у Левені та вийти на Євро

У вівторок, 3 грудня, жіноча збірна України з футболу проведе матч-відповідь плейоф проти команди Бельгії. Це буде вирішальна гра в боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи.

Перший матч пройшов у п'ятницю, 29 листопада, та завершився поразкою збірної України на номінально домашній арені в турецькій Анталії – 0:2. І тепер команді Володимира П'ятенка для виходу на Євро потрібно зробити диво.

Потрібна велика перемога чи додатковий час

Після поразки в першій грі з різницею у два м'ячі українкам тепер необхідно вигравати у Левені з великим рахунком – різницею "+3" та більше м'ячів. У випадку перемозі нашої команди з різницею у два голи буде призначено додатковий час. А якщо й він не виявить сильнішого, то все вирішить серія пенальті.

Не влаштовує збірну України навіть перемога з різницею в один м'яч. У такому разі на Євро вийде збірна Бельгії, яка виграє за сумою двох матчів. Зрозуміло, також бельгійки вийдуть на Євро у разі нічиєї чи перемоги.

Відмінний початок, але не більше.

Гравці збірної України вже на першій хвилині матчу в Анталії провели небезпечну атаку, але Ольга Овдійчук зблизька не переграла воротаря суперниць. Утім, це був чи не єдиний момент українок за гру. Надалі суперниці повністю перехопили ініціативу.

УАФ/Дан Балашов

Бельгійки не стали тягнути з відповіддю і незабаром Дар'ї Келюшик довелося демонструвати свою майстерність після небезпечних моментів у виконанні суперниць. Виходило це в нашого воротаря рівно 20 хвилин. А 21-й удар Елли Ван Керховен виявився точним та результативним – гості відкрили рахунок.

Після голу бельгійки трохи зменшили пресинг, але українки не змогли скористатися своїми шансами в рідкісних атаках. Сумбур у грі переважав над раціональністю, українкам не вистачало конструктивних дій в атаці. Така гра йшла другу половину першого тайму та весь другий.

Лише наприкінці гості знову активізувалися, а вже в компенсований арбітром час на 90+3 хвилині Тесса Вулларт випередила Келюшик і пробила в порожні ворота. Момент розвивався настільки стрімко, що судді спочатку визначили офсайд. Але після втручання VAR гол був зарахований.

0:2 – цілком комфортна перевага збірної Бельгії перед домашньою грою. А ось збірній України тепер доведеться стрибнути вище за голову.

"Все залежить тільки від нас та нашого бажання"

У ситуації, в якій зараз опинилася збірна України, головне – психологічна стійкість. Гравчині команди мають тверезо оцінювати ситуацію і, попри все, продовжувати вірити у свої сили та можливість виходу на Євро.

У цьому випадку дуже важливими є слова та дії тренерського штабу – і Володимира П'ятенка, і його помічників. Футболістки не повинні побачити й тіні сумніву щодо успіху команди з боку тренерського штабу. А з іншого боку, і самі гравці мають бути впевнені в успіху, виходячи на поле стадіону в Левені.

УАФ/Дан Балашов

Прикладом для партнерок по команді може бути одна з ключових гравчинь збірної, зірка українського жіночого футболу Натія Панцулая, на рахунку якої вже 150 матчів у Вищій лізі чемпіонату України:

"Ми розуміємо, що збірна Бельгії – суперник зовсім іншого рівня. Але немає нічого неможливого. Все залежить лише від нас та нашого бажання".

Букмекери не вірять у збірну України

Аналітики букмекерських контор не вірять в успіх збірної України у матчі-відповіді і, відповідно, вихід команди на Євро. У провідних світових букмекерських конторах ставку на перемогу збірної Бельгії можна зробити за коефіцієнтом 1,23 до 1.

На нічию можна поставити з розрахунку 5,31 до 1, а на перемогу українок – 11,10 до 1.

Де дивитись?

Прямий ефір матчу в Україні буде доступним на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Гра відбудеться на стадіоні "Ден Дреф" у Левені. Початок – о 21:15 за київським часом.

Відповідальний редактор – Денис Шаховець