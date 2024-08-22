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Беленюк закликав Динамо у матчі-відповіді з Зальцбургом взяти приклад з воїнів, які зайшли в Курськ

Ігор Чернявський — 22 серпня, 08:00
Беленюк закликав Динамо у матчі-відповіді з Зальцбургом взяти приклад з воїнів, які зайшли в Курськ

Триразовий олімпійський призер Жан Беленюк вважає, що приклад українських воїнів, які беруть участь в операції на Курщині, має надихати гравців Динамо.

Про це він сказав у студії MEGOGO після матчу киян з австрійським Зальцбургом.

"Будемо, значить, йти вперед. Що робити? Ну а що? Наші хлопці в Курськ зайшли, то й ми повинні показувати себе якнайкраще", — сказав Беленюк.

У номінально домашньому поєдинку в Любліні Динамо поступилося Зальцбургу з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка, 27 липня.

Жан Беленюк війна Динамо Київ РБ Зальцбург Ліга чемпіонів-2024/25

Жан Беленюк

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