Баєр продовжив контракт з одним із ключових півзахисників
bayer04.de
Байєр оголосив про продовження контракту із півзахисником Есекіелем Паласіосом.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
26-річний аргентинець підписав новий договір терміном до літа 2030 року.
Хавбек перейшов до "фармацевтів" у 2020 році. На його рахунку 37 матчів за національну збірну Аргентини, в яких гравець віддав 6 результативних передач.
У сезоні 2024/25 футболіст провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив гол та віддав 6 асистів. У поточному зіграв лише у двох поєдинках.
Нагадаємо, 1 жовтня Баєр зіграв унічию з ПСВ у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.