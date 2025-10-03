Українська правда
Баєр продовжив контракт з одним із ключових півзахисників

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2025, 20:21
Баєр продовжив контракт з одним із ключових півзахисників
Байєр оголосив про продовження контракту із півзахисником Есекіелем Паласіосом.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

26-річний аргентинець підписав новий договір терміном до літа 2030 року.

Хавбек перейшов до "фармацевтів" у 2020 році. На його рахунку 37 матчів за національну збірну Аргентини, в яких гравець віддав 6 результативних передач.

У сезоні 2024/25 футболіст провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив гол та віддав 6 асистів. У поточному зіграв лише у двох поєдинках.

Нагадаємо, 1 жовтня Баєр зіграв унічию з ПСВ у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.

