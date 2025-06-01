Баєр домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка
Марк Флеккен
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Німецький Баєр домовився про трансфер одноклубника Єгора Ярмолюка з Брентфорда Марка Флеккена.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро, а медичний огляд очікується найближчим часом.
Контракт Флеккена з Брентфордом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. 31-річний нідерландець виступає за клуб з 2023 року.
У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.