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Баєр домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 13:42
Баєр домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка
Марк Флеккен
Getty Images

Німецький Баєр домовився про трансфер одноклубника Єгора Ярмолюка з Брентфорда Марка Флеккена.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро, а медичний огляд очікується найближчим часом.

Контракт Флеккена з Брентфордом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. 31-річний нідерландець виступає за клуб з 2023 року.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.

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