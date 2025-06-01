Баєр домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка

Німецький Баєр домовився про трансфер одноклубника Єгора Ярмолюка з Брентфорда Марка Флеккена.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сума трансферу складатиме 10 мільйонів євро, а медичний огляд очікується найближчим часом.

🚨⚫️🔴 EXCL | Mark #Flekken to Bayer 04 Leverkusen is considered a done deal!



Total agreement with Brentford has now been reached.



€10 million. Medical booked. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/62Typ0X54E — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 1, 2025

Контракт Флеккена з Брентфордом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. 31-річний нідерландець виступає за клуб з 2023 року.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 59 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

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