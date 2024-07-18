Баєр оголосив про перехід вінгера Ренна

Баєр підписав 27-річного французького вінгера Ренна Мартен Тер'є.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав 5-річний контракт — до літа 2029 року. Інші деталі не розголошуються.

Зазначимо, що Тер'є є вихованцем Лілля, останні 4 роки провів у складі Ренна. Може зіграти на позиції лівого вінгера, в центрі нападу та на позиції "10 номера".

За інформацією ЗМІ, трансфер німецькому клубу обійшовся у 20 млн євро.

Нагадаємо, Баєр у минулому сезоні виграв чемпіонат та кубок Німеччини, а також поступився Аталанті у фіналі Ліги Європи.