Баєр очолить екстренер Манчестер Юнайтед – Романо

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг та леверкузенський Баєр домовилися про співпрацю.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландець замінить Хабі Алонсо на посаді головного тренера команди. Сторони вже погодили дворічний контракт, який буде підписано завтра, 25 травня.

Що цікаво, тен Гаг віддав перевагу Баєру, хоча мав пропозицію і від Аякса, в якому вже працював раніше та виходив у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

🚨 Erik ten Hag will become new Bayer Leverkusen head coach, story confirmed.



Agreement done on two year deal until June 2027 to be signed on Monday.



Ten Hag gave priority to Bayer Leverkusen despite Ajax approach and will be the replacement for Xabi Alonso. pic.twitter.com/rlh6dFaBpz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2025

Останнім клубом тен Гага був Манчестер Юнайтед, з яким наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.

Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".