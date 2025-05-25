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Баєр очолить екстренер Манчестер Юнайтед – Романо

Микола Дендак — 25 травня 2025, 10:21
Баєр очолить екстренер Манчестер Юнайтед – Романо
Ерік тен Гаг
Getty Images

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг та леверкузенський Баєр домовилися про співпрацю.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландець замінить Хабі Алонсо на посаді головного тренера команди. Сторони вже погодили дворічний контракт, який буде підписано завтра, 25 травня.

Що цікаво, тен Гаг віддав перевагу Баєру, хоча мав пропозицію і від Аякса, в якому вже працював раніше та виходив у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Останнім клубом тен Гага був Манчестер Юнайтед, з яким наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.

Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".

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