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Баєр націлився на захисника Мілана

Олег Дідух — 26 березня 2025, 17:13
Баєр націлився на захисника Мілана
Малік Тшау
Getty Images

Леверкузенський Баєр проявляє інтерес до центрального захисника Мілана та збірної Німеччини Маліка Тшау.

Про це повідомляє Bild.

Трансфер можливий під час літнього трансферного вікна та буде залежати від участі Мілана в єврокубках у наступному сезоні. Сам захисник готовий повернутися в Баєр, у молодіжній структурі якого він перебував у 2010 – 2011 роках.

Леверкузенський клуб розглядає Тшау як можливу заміну Джонатану Та, який покине Баєр влітку на правах вільного агента.

Очікується, що Мілан вимагатиме за свого гравця 25 мільйонів євро. Контракт 23-річного захисника з італійським клубом розрахований до літа 2027 року. В поточному сезоні на рахунку Тшау 1 гол і 1 асист у 27 матчах у всіх турнірах.

Раніше Баєр втратив Маріо Ермосо до кінця сезону через травму.

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