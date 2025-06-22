Захисник Крістал Пелес зацікавив низку європейських топклубів

Один з лідерів Крістал Пелес Марк Гехі може відмовитись від нового контракту, який клуб йому запропонує найближчим часом через інтерес топклубів.

Про це повідомляє Talksport.

Так, у послугах 24-річного центрбека зацікавлені Баварія, Ліверпуль, Ньюкасл, Барселона та Тоттенгем.

Трансфер може відбутись наступного літа на правах вільного агента, оскільки його контракт розраховано ще на рік, а усі колективи не мають наміру переплачувати за гравця. "Склярі" оцінюють Гехі у 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що у західних ЗМІ також з'являлась інформація про інтерес до футболіста з боку Арсенала, який шукає якісну підміну для пари Габріел – Саліба. Проте сам Гехі не хоче приходити у клуб як запасний.

Минулого сезону центрбек зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює англійця у 45 мільйонів євро.

Раніше стала відома дата розіграшу Суперкубку Англії, в якому Крістал Пелес зіграє проти Ліверпуля.