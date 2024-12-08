Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія вивела з обігу ігровий номер Бекенбауера

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 15:45
Баварія вивела з обігу ігровий номер Бекенбауера
Франц Бекенбауер
Getty images

Керівництво мюнхенської Баварії прийняло рішення вивести з обігу п'ятий номер.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Легендарний захисник виступав у складі "червоних" з 1964 по 1977 роки. Клуб вирішив увічнити пам'ять про Бекенбауера, зробивши п'ятий номер недоторканим для інших гравців.

У складі Баварії Бекенбауер чотири рази ставав чемпіоном та вигравав Кубок ФРН, тричі вигравав Лігу чемпіонів. Окрім того, на рахунку легенди світового футболу по одній перемозі у Кубку володарів кубків та Межконтинентальному кубку.

Франц Бекенбауер помер 7 січня 2024 року у віці 78 років.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Баварії проти Шахтаря.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Франц Бекенбауер

Франц Бекенбауер

Блохін чи Шевченко? Одкровення інопланетянина Герда Мюллера
Історія дня. Що спільного у Блохіна, Бекенбауера і Шопенгауера
Баварія встановить пам'ятник легендарному Бекенбауеру

Останні новини