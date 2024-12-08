Баварія вивела з обігу ігровий номер Бекенбауера
Франц Бекенбауер
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Керівництво мюнхенської Баварії прийняло рішення вивести з обігу п'ятий номер.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Легендарний захисник виступав у складі "червоних" з 1964 по 1977 роки. Клуб вирішив увічнити пам'ять про Бекенбауера, зробивши п'ятий номер недоторканим для інших гравців.
У складі Баварії Бекенбауер чотири рази ставав чемпіоном та вигравав Кубок ФРН, тричі вигравав Лігу чемпіонів. Окрім того, на рахунку легенди світового футболу по одній перемозі у Кубку володарів кубків та Межконтинентальному кубку.
Франц Бекенбауер помер 7 січня 2024 року у віці 78 років.
Раніше стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Баварії проти Шахтаря.