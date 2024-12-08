Стала відома бригада арбітрів на матч Шахтар – Баварія

В межах шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться із мюнхенською Баварією.

Головним арбітром призначено Халіла Умута Меллера з Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати 38-річному рефері будуть лайнсмени Керем Ерсой та Шеркан Олгюнкан.

За системою VAR буде слідкувати Федаї Сан зі Швейцарії.

Відзначимо, що Меллер за свою кар'єру лише один раз судив матч за участю українського клубу. У 2021 році київське Динамо на НСК Олімпійському програло Баварії із рахунком 1:2.

Поєдинок Шахтар – Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що два гравці мюнхенців отримали травми та можуть пропустити матч із "гірниками".