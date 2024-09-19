Реал, Баварія та Манчестер Сіті націлені на трансфер головної зірки Баєра

Хавбек леверкузенського Баєра Флоріан Віртц цікавий Реалу, Манчестер Сіті та Баварії.

Про це пише видання Sport Bild.

Джерело зазначає, що саме іспанський гранд є фаворитом на підписання німця. "Фармацевти" можуть розраховувати на суму в 150 млн євро за футболіста.

21-річний Флоріан приєднався до Баєра влітку 2020 року. До цього він займався в академії Кельна.

Цього сезону на його рахунку 3 голи та 1 результативна передача у 5 матчах. Портал Transfermarkt оцінює його в 130 млн євро.