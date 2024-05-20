Вірц — найкращий гравець Бундесліги сезону-2023/24

Хавбека леверкузенського Баєра Флоріана Вірца визнано найкращим гравцем Бундесліги в сезоні-2023/24.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

21-річний півзахисник у цьому сезоні чемпіонату Німеччини забив 11 голів та віддав 12 результативних передач. Гравець тричі отримував нагороду найкращого футболіста місяця: у жовтні, грудні та лютому.

Зазначимо, Вірц приєднався до основної команди Баєра влітку 2020 року.

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