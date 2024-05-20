Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вірц — найкращий гравець Бундесліги сезону-2023/24

Владислав Уткін — 20 травня, 17:22
Вірц — найкращий гравець Бундесліги сезону-2023/24

Хавбека леверкузенського Баєра Флоріана Вірца визнано найкращим гравцем Бундесліги в сезоні-2023/24.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

21-річний півзахисник у цьому сезоні чемпіонату Німеччини забив 11 голів та віддав 12 результативних передач. Гравець тричі отримував нагороду найкращого футболіста місяця: у жовтні, грудні та лютому.

Зазначимо, Вірц приєднався до основної команди Баєра влітку 2020 року.

Раніше ми повідомляли про бажання мадридського Реала підписати лідера "фармацевтів".

Читайте також :
Визначився головний арбітр фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Флоріан Віртц Баєр Леверкузен

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Штутгарт повторив унікальне досягнення Бундесліги
38 голів протягом двох годин: у Німеччині відгримів останній тур Бундесліги
Тухель зробив оголошення щодо свого майбутнього в Баварії
Алонсо — про 50 матч без поразок: Дуже пишаюся командою
Баєр не програє 50 матчів, Баварія здолала Вольфсбург та продовжує боротьбу за срібло: результати матчів Бундесліги

Останні новини