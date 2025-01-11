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Лаціо домовився про перехід Ібрагімовича

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 13:39
Лаціо домовився про перехід Ібрагімовича
Арійон Ібрагімович
Баварія Мюнхен

Лаціо та Баварія зевершують переговори щодо переходу Арійона Ібрагімовича в італійський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

19-річний німець приєднається до "орлів" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Римський колектив покриватиме зарплату гравця та матиме опцію викупу його контракту за 8-10 мільйонів євро.

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Якщо Лаціо наважиться скористатися цією опцією, то з Ібрагімовичем буде підписаний трирічний контракт.

У минулому сезоні Арійон Ібрагімович виступав на правах оренди за Фрозіноне.

У цій кампанії він залишився у Мюнхені, проте за першу команду Баварії він зіграв у трьох матчах, назбиравши у сумі всього 16 хвилин на полі. Ще чотири гри він провів за Баварию II у Регіональный лізі Баварія (315 хвилин, 2 голи).

Нагадаємо, що "ротен" майже домовилися про продовження контракту з Альфонсо Девісом.

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