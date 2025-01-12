Мілан сподівається на "серйозну знижку" на Вокера від Манчестер Сіті
Мілан вважається головним претендентом на те, щоб забрати капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 34-річний захисник вислухає пропозицію "россонері". Він також привернув до себе увагу клубів Саудівської Аравії, які продовжують стежити за ним з літа минулого року.
Італійський колектив сподівається, що "містяни" погодяться відпустити футболіста безкоштовно, в якості вільного агента, враховуючи, що його контракт з чинним чемпіоном Англії розрахований до літа 2026 року.
У нинішньому сезоні Кайл Вокер взяв участь у 18 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах.
Нагадаємо, що вчора головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола повідомив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.