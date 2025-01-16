Девіс відмовився продовжувати контракт із Баварією
Альфонсо Девіс
Transfermarkt
Захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до того, щоб покинути мюнхенський клуб.
Як повідомив інсайдер Крістіан Фальк, сторони не змогли дійти згоди щодо нового контракту. Баварія пропонувала канадцю 14-15 млн євро на рік, але отримала відмову.
Також зазначається, що 17 січня агент футболіста Нік Хаус має намір покинути Мюнхен і провести зустрічі з представниками інших клубів.
Повідомляється, що гравця хочуть підписати Реал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.
Чинний контракт Девіса з мюнхенським колективом розрахований до наступного літа.
Цього сезону Альфонсо зіграв у 21 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.