РБ Лейпциг викупив контракт хавбека Атлетико

Півзахисник мадридського Атлетико перебрався у РБ Лейпциг на правах повноцінного трансферу.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Контракт підписано до літа 2029 року, але сума трансферну не розголошується.

Fest verpflichtet: Arthur #Vermeeren bleibt ein Roter Bulle! 🤝 Aufgrund der Anzahl an Einsätzen wurde die vereinbarte Kaufpflicht für unseren Leihspieler mittlerweile aktiviert! Der 19-Jährige hat nun einen Vertrag bis 2029.



Schön, dass du bleibst! ❤️🤍 — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 17, 2025

Нагадаємо, Вермерен приєднався до Лейпцигу влітку 2024 року на правах оренди та зміг вразити босів клубу.

У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що форвард Атлетико отримав травму та може пропустити матчі Ліги чемпіонів.