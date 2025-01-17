РБ Лейпциг викупив контракт хавбека Атлетико
Артур Вермерен
РБ Лейпциг
Півзахисник мадридського Атлетико перебрався у РБ Лейпциг на правах повноцінного трансферу.
Про це повідомляє пресслужба "биків".
Контракт підписано до літа 2029 року, але сума трансферну не розголошується.
Нагадаємо, Вермерен приєднався до Лейпцигу влітку 2024 року на правах оренди та зміг вразити босів клубу.
У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.
Раніше повідомлялось, що форвард Атлетико отримав травму та може пропустити матчі Ліги чемпіонів.