Спортивний директор Баварії: Через таких гравців, як Вірц і Мусіала, люди ходять на стадіони дивитись футбол
Спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд поділився думками щодо Флоріана Вірца і Джамала Мусіали та заявив, що на таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"І Вірц, і Мусіала приносять мені велику радість як футбольному фанату. На таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон.
Джамал Мусіала приносить мені велику радість як директору Баварії. Він є важливим фактором у нашій грі", – сказав Фройнд.
У сезоні-2024/25 Мусіала зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.
Зазначимо, що матч Баварія – Баєр відбудеться завтра, 28, вересня у Мюнхені. Початок – о 19:30 за київським часом.
Наразі мюнхенці за 4 стартові тури набрала 12 з 12 можливих очок та посідає першу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті Німеччини. Баєр за 4 матчі набрав 9 балів та розташовується на другому місці.