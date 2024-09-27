Спортивний директор Баварії: Через таких гравців, як Вірц і Мусіала, люди ходять на стадіони дивитись футбол

Спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд поділився думками щодо Флоріана Вірца і Джамала Мусіали та заявив, що на таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"І Вірц, і Мусіала приносять мені велику радість як футбольному фанату. На таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон. Джамал Мусіала приносить мені велику радість як директору Баварії. Він є важливим фактором у нашій грі", – сказав Фройнд.

🔴🇩🇪 Bayern director Freund when asked about Florian Wirtz: "Both Wirtz and Musiala give me great joy as a football fan. It's for players like them that you go to the stadium".



"Jamal Musiala gives me great joy as director of Bayern. He's an important factor in our game". pic.twitter.com/2IGWYatnbb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

У сезоні-2024/25 Мусіала зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що матч Баварія – Баєр відбудеться завтра, 28, вересня у Мюнхені. Початок – о 19:30 за київським часом.

Наразі мюнхенці за 4 стартові тури набрала 12 з 12 можливих очок та посідає першу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті Німеччини. Баєр за 4 матчі набрав 9 балів та розташовується на другому місці.