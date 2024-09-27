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Спортивний директор Баварії: Через таких гравців, як Вірц і Мусіала, люди ходять на стадіони дивитись футбол

Володимир Кук — 27 вересня, 22:08
Спортивний директор Баварії: Через таких гравців, як Вірц і Мусіала, люди ходять на стадіони дивитись футбол
Кристоф Фройнд
The Volante

Спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд поділився думками щодо Флоріана Вірца і Джамала Мусіали та заявив, що на таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"І Вірц, і Мусіала приносять мені велику радість як футбольному фанату. На таких гравців, як вони, люди ходять на стадіон.

Джамал Мусіала приносить мені велику радість як директору Баварії. Він є важливим фактором у нашій грі", – сказав Фройнд.

У сезоні-2024/25 Мусіала зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що матч Баварія – Баєр відбудеться завтра, 28, вересня у Мюнхені. Початок – о 19:30 за київським часом.

Наразі мюнхенці за 4 стартові тури набрала 12 з 12 можливих очок та посідає першу сходинку у турнірній таблиці у чемпіонаті Німеччини. Баєр за 4 матчі набрав 9 балів та розташовується на другому місці.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джамал Мусіала Баєр Леверкузен Флоріан Вірц Кристоф Фройнд

Джамал Мусіала

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