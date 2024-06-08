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Готові заплатити 45 млн євро: Баварія визначилась із головною трансферною ціллю

Владислав Уткін — 8 червня, 11:05
Готові заплатити 45 млн євро: Баварія визначилась із головною трансферною ціллю

Півзахисник лондонського Фулгема Жуан Пальїнья став головною трансферною ціллю мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб досяг угоди з португальським гравцем ще минулого літа. Баварія готова заплатити Фулгему 40-45 мільйонів євро.

Раніше ми повідомляли, що мюнхенці також зацікавлені в придбанні українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

Баварія Венсан Компані Фулгем

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