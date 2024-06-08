Готові заплатити 45 млн євро: Баварія визначилась із головною трансферною ціллю

Півзахисник лондонського Фулгема Жуан Пальїнья став головною трансферною ціллю мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб досяг угоди з португальським гравцем ще минулого літа. Баварія готова заплатити Фулгему 40-45 мільйонів євро.

🚨🔴 EXCLUSIVE | João #Palhinha is currently FC Bayern's top transfer target for the defensive midfield!



➡️ There is already a verbal agreement in principle between Bayern and the 28 y/o. Also, because all the essential contract details were already negotiated last summer!… pic.twitter.com/ho1mtSG2K2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2024

Раніше ми повідомляли, що мюнхенці також зацікавлені в придбанні українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.