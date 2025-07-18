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Він нічого поганого не зробив, – батько Ямала прокоментував скандальний день народження сина

Микола Дендак — 18 липня 2025, 22:35
Він нічого поганого не зробив, – батько Ямала прокоментував скандальний день народження сина
Ламін Ямал
Getty Images

Мунір Насрауї, батько вінгера Барселони Ламіна Ямала, заявив, що його син не зробив нічого поганого на вечірці до 18-го дня народження.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Ми всі повинні пишатися, а люди, які говорять погано про мого сина, нехай подивляться на свої спини, ось і все. І все, ми нічого поганого не говоримо, і мій син нічого поганого не зробив. Інакше я був би першим, хто схопив би його за вуха і сказав: "Так не можна, сину", але мій син нічого не зробив. Він нічого не зробив", – сказав Насрауї.

Напередодні гравець відсвяткував своє 18-річчя, але святкування, яке мало бути казковим, перетворилося на справжній публічний скандал.

Зірка збірної Іспанії найняв на свою вечірку людей із карликовістю для розваг, що обурило Асоціації людей з ахндроплазією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальних прав Іспанії зажадало розслідування можливих порушень законів про інвалідність на вечірці з нагоди 18-річчя зірки Барселони.

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