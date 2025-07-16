Хотів білявок із великими грудьми: відома модель поділилася деталями святкування дня народження Ямала

18-річний Ламіне Ямал, зірка Барселони і надія іспанського футболу, хотів гучно відзначити своє повноліття. Але святкування, яке мало бути казковим, перетворилося на справжній публічний скандал.

Пишна мафіозна вечірка на приватній віллі зібрала безліч гостей: репер Озуна, стрімер IShowSpeed, інфлюенсерка Марта Даїз, майже весь склад Барси і жодних телефонів. У мережу потрапила лише одна хвилина офіційного відео, але цього виявилось достатньо, щоб почалося...

Колишня "Міс Підліток Іспанія" Клаудія Кальво розповіла, що їй пропонували 20 тисяч євро за участь у вечірці, за умови, що вона буде блондинкою, певного розміру грудей і буде "доступна" 24 години на добу.

"Нам не пояснили, чого саме хочуть – лише, що ми маємо відповідати зовнішньому типажу", – заявила Кальво у ефірі Tardear TV.

Пізніше Кальво спробувала пом’якшити ефект від заяви, назвавши себе лише "інформаторкою". Сам Ямал поки ніяк не коментував це.

Нагадаємо, зірка збірної Іспанії найняв на свою вечірку людей із карликовістю для розваг, що обурило Асоціації людей з ахндроплазією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальних прав Іспанії зажадало розслідування можливих порушень законів про інвалідність на вечірці з нагоди 18-річчя зірки Барселони.