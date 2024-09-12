Батагов розповів про перемоги молодіжної збірної України у відборі на Євро-2025

Захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов вважає, що здобути вісім перемог у відбірковому турі на чемпіонат Європи-2025 допомогла кваліфікація футболістів команди.

Його слова передає Збірна.

"У нас дуже кваліфіковані футболісти. Але також ми робимо багато командних дій на футбольному полі, добре розуміємо одне одного та маємо хороший колектив. Тут кожен б’ється за свого партнера по команді. За атмосферою, поєдинок проти Сербії був як домашній. Прийшло багато людей, які підтримували та вболівали за нас. Після матчу люди підходили та фотографувались. Можна сказати, що після по завершенню гри ми зробили ще й автографсесію. Десь хвилин 15 фотографувались. Річ у тім, що було багато дітей. Приїхало кілька дитячих команд з Чернігова, тож вдалося трохи поспілкуватись з юним поколінням", — сказав Батагов.

Нагадаємо, Україна гарантувала собі місце на Євро-2025, оскільки навіть якщо вона посяде друге місце у групі, то стане однією з 3 найкращих команд серед других місць. Наразі в команди максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії 19.

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти однолітків з Англії. А останню гру відбору Підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії 15 жовтня.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.