Батагов переходить у Трабзонспор

Захисник Арсеній Батагов не вийде сьогодні у складі Зорі на матч проти Інгульця. 22-річний футболіст продовжить кар'єру в турецькому Трабзонспорі.

Про це повідомляє Та ТоТаке

За інформацією джерела, клуби фактично домовилися про суму трансферу, яка складе біля 2,5 млн євро.

В минулому сезоні за "чорно-білих" Батагов провів 31 матч, у яких відзначився двома голами, та віддав три асисти.

На Олімпійських іграх 2024, які стали дебютними для української футбольної команди, Арсеній разом з олімпійською збірної не змогли вийти з групи. У першому турі українці поступилися Іраку, у другому турі здобули вольову перемогу над Марокко, але не змогли здолати збірну Аргентини, та вилетіли з футбольного турніру на Олімпіаді.

Нагадаємо, раніше Зоря приєдналась до єдиного телепулу Української Прем'єр-ліги. 4 серпня клуб зіграє у першому турі УПЛ матч проти Інгульця.