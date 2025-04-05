Бартулович: До червоної картки Зоря грала краще за Ворсклу

Головний тренер Зорі Младен Бартулович висловися про перемогу команди над Ворсклою та пояснив помилки луганців в обороні.

Слова фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".

"Так, перемога була нервова, але ми напрацювали на переможний результат. Дуже дякую хлопцям за відношення. Вони дуже хотіли виграти сьогодні.



До червоної карти ми грали краще та мали кращі моменти. Після того, як у суперника вилучили гравця, був період, коли ми приходили до тями. Але все це виключно психологія. Десь, розслаблялися. Хвилин 15-20 були дуже погані. Стосовно цього вже розмовляли з командою в роздягальні. Будемо розбирати.



Це питання концентрації, а також гарної гри суперників. Ворскла – дуже гарна команда. Ми ж не граємо з аматорами. Футбол це гра, у якій моменти є та будуть у кожного", – розповів Бартулович.