Зоря оновила рекордну серію перемог над одним суперником в УПЛ

Перемога над Ворсклою у 23 турі Української Прем'єр-ліги дозволила Зорі оновити клубну рекордну серію.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Сьогодні, 5 квітня, "чорно-білі" обіграли полтавчан із рахунком 2:1. Ця перемога стала для команди Младена Бартуловича вже сьомою поспіль над Ворсклою, що стало оновленням клубного рекорду за кількістю послідовних перемог над одним суперником.

Рекордна серія Зорі розпочалася 29 серпня 2021 року, і за сім матчів різниця голів команд становить 14:5. Варто зазначити, що луганчани мають також другу чинну рекордну серію, яка пов'язана з Карпатами. "Мужики" у грудні минулого року вп'яте поспіль обіграли "левів".

Ще Зоря має чинні серії перемог над низкою клубів, таких як Говерла, що вже припинили своє існування.

Найдовші переможні серії Зорі з одним клубом у чемпіонаті України

Ворскла – 7 матчів (29.08.2021 – триває); Карпати – 5 матчів (18.02.2018 – триває); Говерла – 5 матчів (27.04.2014 – триває); Дніпро – 5 матчів (27.07.2013 – 10.04.2016).

Нагадаємо, що в іншому поєдинку 23 туру УПЛ Ярослав Ракицький відзначився дебютною результативною дією у складі Чорноморця. Це допомогло одеситам здолати ЛНЗ.