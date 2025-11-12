Барселона готова заплатити Баварії 65 мільйонів євро за Кейна

Барселона готова активувати клаусулу нападника Баварії Гаррі Кейна, яка складає близько 65 млн євро.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, каталонці вважають 32-річного англійця ідеальною заміною для поляка Роберта Левандовського, контракт якого закінчується наступного літа.

У поточному сезоні Кейн забив 23 голи та віддав 3 асисти у 23 матчах. Він перейшов до Баварії з Тоттенгемаз а 100 мільйонів євро у 2023 році.

Раніше стало відомо, що Барселона має наміри попрощатися з Левандовським. Керівництво іспанського клубу ухвалило рішення не продовжувати контракт із 37-річним нападником. Основними причинами такого кроку стали вік гравця та поступове зниження його фізичної форми.