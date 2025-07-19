Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Барселона вкотре перенесла повернення на "Камп Ноу"

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 07:10
Барселона вкотре перенесла повернення на Камп Ноу
Барселона

Каталонська Барселона вп'яте перенесла своє повернення на "Камп Ноу" після реконструкції арени.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Затримка пов'язана з отриманням ліцензії на проведення матчів від влади Каталонії. У клубі також зазначили, що виконання вимог Постанови про регулювання муніципального втручання у будівельні роботи зробили неможливим виконання усіх умов, які потрібні для отримання дозволу на відкриття.

Нагадаємо, роботи на "Камп Ноу" тривали з 2023 року, а Барселона чотири рази переносила строки повернення.

У підсумку, місткість арени було збільшено з 99 тисяч до 105 000 глядачів. Також було встановлено дах та збудовано VIP-трибуну.

За різними оцінками та прогнозами, загальна вартість проєкту складає близько 900 мільйонів євро. 

Очікується, що запланований матч Кубку Гампера на 10 серпня відбудеться на стадіоні імені Йохана Кройфа. На цій арені грає Барселона Б – його було зведено у 2019 році, а місткість складає 6000 вболівальників.

Раніше повідомлялось, що головна зірка каталонців Ламін Ямал отримав новий ігровий номер та підписав довгостроковий контракт.

Барселона Камп Ноу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Камп Ноу

Барселона хоче прийняти фінал чемпіонату світу-2030 на Камп Ноу
Відома дата повернення Барселони на "Камп Ноу"
Проблем все більше: Барселона не повернеться на "Камп Ноу" цього року
Повернення Барселони на Камп Ноу відкладається
Барселона змушена шукати новий "дім" для матчів Ліги чемпіонів на останок сезону

Останні новини