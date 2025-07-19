Барселона вкотре перенесла повернення на "Камп Ноу"

Каталонська Барселона вп'яте перенесла своє повернення на "Камп Ноу" після реконструкції арени.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Затримка пов'язана з отриманням ліцензії на проведення матчів від влади Каталонії. У клубі також зазначили, що виконання вимог Постанови про регулювання муніципального втручання у будівельні роботи зробили неможливим виконання усіх умов, які потрібні для отримання дозволу на відкриття.

Нагадаємо, роботи на "Камп Ноу" тривали з 2023 року, а Барселона чотири рази переносила строки повернення.

У підсумку, місткість арени було збільшено з 99 тисяч до 105 000 глядачів. Також було встановлено дах та збудовано VIP-трибуну.

За різними оцінками та прогнозами, загальна вартість проєкту складає близько 900 мільйонів євро.

Очікується, що запланований матч Кубку Гампера на 10 серпня відбудеться на стадіоні імені Йохана Кройфа. На цій арені грає Барселона Б – його було зведено у 2019 році, а місткість складає 6000 вболівальників.

Раніше повідомлялось, що головна зірка каталонців Ламін Ямал отримав новий ігровий номер та підписав довгостроковий контракт.