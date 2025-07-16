Ямал отримав новий номер у Барселоні та продовжив контракт до 2031 року

Барселона оголосила про продовження контракту з вінгером Ламіном Ямалом.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Нова угода 18-річного зіркового іспанця з "блаугранас" розрахована до літа 2031-го року. Також з нового сезону футболіст виступатиме під 10-м номером, який став вакантним після відходу Ансу Фаті.

A photo for the books. 💙❤️ pic.twitter.com/oCpCC3aHW1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

Нагадаємо, за першу команду Барселони 17-річний футболіст виступає з 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.

Напередодні гравець відсвяткував своє 18-річчя, але святкування, яке мало бути казковим, перетворилося на справжній публічний скандал.