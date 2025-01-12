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Ямал відзначився ефектним голом у Суперкубку Іспанії

Олександр Булава — 12 січня 2025, 21:56
Ямал відзначився ефектним голом у Суперкубку Іспанії
Ламін Ямал
Instagram Ламіна Ямала

Вінгер Барселони Ламін Ямал відзначився голом у матчі з Реалом в Суперкубку Іспанії.

17-річний гравець на 22-й хвилині відновив рівновагу у матчі. Після пасу Роберта Левандовського Ламін увірвався у штрафний майданчик "вершкових" та елегантно пробив у кут воріт.

Ямал є однією з головних зірок Барселони в нинішньому сезоні. 17-річний вінгер провів 21 поєдинок, забив 8 голів та віддав 12 асистів.

Рахунок пілся першого тайму 4:1 на користь каталонців.

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