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Мбаппе забив у ворота Барселони та записав до свого активу чергове досягнення

Микола Дендак — 12 січня 2025, 21:58
Мбаппе забив у ворота Барселони та записав до свого активу чергове досягнення
Кіліан Мбаппе
Instagram Кіліана Мбаппе

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе став першим гравцем мадридського клубу, якому вдалося забити у трьох перших фіналах усіх турнірів.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що таке трапилося вперше з сезону-2013/14. Примітно, що це досягнення підкорилося французу в принциповому протистоянні проти Барселони у Суперкубку Іспанії.

До цього він також відзначався у фіналі Міжконтинентального кубку ФІФА проти мексиканської Пачуки (3:0) та в Суперкубку УЄФА проти Аталанти (2:0).

Кіліан Мбаппе став гравцем Реала минулого літа, перейшовши з ПСЖ у статусі вільного агента. У цьому сезоні француз записав на свій рахунок 13 голів та 3 асисти у 26 матчах "бланкос" в усіх турнірах.

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