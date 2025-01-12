Мбаппе забив у ворота Барселони та записав до свого активу чергове досягнення

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе став першим гравцем мадридського клубу, якому вдалося забити у трьох перших фіналах усіх турнірів.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що таке трапилося вперше з сезону-2013/14. Примітно, що це досягнення підкорилося французу в принциповому протистоянні проти Барселони у Суперкубку Іспанії.

До цього він також відзначався у фіналі Міжконтинентального кубку ФІФА проти мексиканської Пачуки (3:0) та в Суперкубку УЄФА проти Аталанти (2:0).

3 - @KMbappe 🇫🇷 has become the first @realmadriden player to score in his first three finals in all competitions since at least the 2013/14 season. Lethal. pic.twitter.com/CFR8bONRvA — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2025

Кіліан Мбаппе став гравцем Реала минулого літа, перейшовши з ПСЖ у статусі вільного агента. У цьому сезоні француз записав на свій рахунок 13 голів та 3 асисти у 26 матчах "бланкос" в усіх турнірах.