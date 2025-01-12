Це сталося вперше в історії: Барселона громить Реал у першому таймі
ФК Барселона
Каталонська Барселона вперше в історії двічі поспіль забиває мадридському Реалу 4+ голи.
Про це повідомляє OptaJose.
Також в Іспанському Класико таке трапилося вперше з 1963 року, коли королівський клуб двічі поспіль здолав принципового суперника (4:0, 5:1).
Після першого тайму у фіналі Суперкубку рахунок 4:1 на користь Барселони. У попередній грі між цими командами каталонці розгромили "вершкових" з рахунком 4:0.
Зауважимо, що в цьому поєдинку унікальним досягненням відзначився зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе. Також неймовірний гол до свого активу записав Ламін Ямал.