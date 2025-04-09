Атлетико та Барселона не можуть погодити суму трансферу захисника

Атлетико та Барселона намагаються домовитися про повноцінний перехід центрбека Клемана Лангле, але безуспішно.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Лангле приєднався до "кольчонерос" минулого літа на правах річної оренди. Його виступи подобаються головному тренеру Дієго Сімеоне, а тому столичний клуб вирішив викупити контракт 29-річного француза.

Барселона також не проти продати свого гравця, на якого не розраховують в Каталонії. Проте клуби не можуть погодити суму трансферу.

За інформацією джерела, у той час, як Атлетико хоче отримати Лангле майже безкоштовно, Барселона вимагає за футболіста 10 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює захисника у 7,5 мільйона.

У нинішньому сезоні Клеман Лангле взяв участь у 29 матчах, у яких він відзначився двома голами, двома асистами та десятьма попередженнями.

Раніше стало відомо, що клуби МЛС зацікавленні у придбанні головної зірки Атлетико Антуана Грізманна.