Барселона призупинила переговори з лідером Баєра

Барселона поставила на паузи переговори з центральним захисником Баєра Джонатан Та.

Про це повідомляє Diario Sport.

Причиною стали фінансові обмеження. Каталонці вже поінформували агента гравця, що угода неможлива.

Головного тренера Барселони Ганса-Діттера Фліка приваблює профіль захисника, і він хотів би мати його, але розуміє, що це більше не його сфера компетенції. Подальше майбутнє угоди залежить від того, як спортивний директор іспанського клубу розставить пріоритети в межах зарплатного фонду.

Джонатан Та зацікавлений у переході на "Камп Ноу", але не бажає опинитися в ситуації невизначеності, подібній до тієї, яку нещодавно пережив Дані Ольмо у контексті реєстрації. Захисник прагне прояснити своє майбутнє вже упродовж найближчого місяця. Наразі інтерес до нього проявляють декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Та виступає за Баєр з літа 2015 року. В поточному сезоні на його рахунку 3 голи у 43 матчах у всіх турнірах.