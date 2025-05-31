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Забарний не запобіг: визначився найкращий гол сезону в АПЛ

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 13:23
Забарний не запобіг: визначився найкращий гол сезону в АПЛ

Зимовий новачок Манчестер Сіті Омар Мармуш став автором найкращого голу сезону-2024/25 в АПЛ.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Єгипетський форвард відзначився у ворота Борнмута в матчі 37 туру чемпіонату Англії. Гравцю вдався чудовий удар з дальньої дистанції, який за ідеальною траєкторією влетів у "дев'ятку".

Нагадаємо, Мармуш став гравцем "містян" взимку 2025 року, перейшовши з Айнтрахта за 75 млн євро.

За цей час футболіст зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав три результативні передачі.

Цей гол Борнмуту допоміг Сіті виграти матч та фактично гарантувати собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Кампанію підопічні Гвардіоли завершили на третьому місці, набравши 71 заліковий бал.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті погодив трансфер зірки Мілана.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Омар Мармуш

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