Забарний не запобіг: визначився найкращий гол сезону в АПЛ

Зимовий новачок Манчестер Сіті Омар Мармуш став автором найкращого голу сезону-2024/25 в АПЛ.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Єгипетський форвард відзначився у ворота Борнмута в матчі 37 туру чемпіонату Англії. Гравцю вдався чудовий удар з дальньої дистанції, який за ідеальною траєкторією влетів у "дев'ятку".

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait 🤤 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m — Premier League (@premierleague) May 31, 2025

Нагадаємо, Мармуш став гравцем "містян" взимку 2025 року, перейшовши з Айнтрахта за 75 млн євро.

За цей час футболіст зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав три результативні передачі.

Цей гол Борнмуту допоміг Сіті виграти матч та фактично гарантувати собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Кампанію підопічні Гвардіоли завершили на третьому місці, набравши 71 заліковий бал.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті погодив трансфер зірки Мілана.