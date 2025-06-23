Досвідчений центрбек може залишити Барселону

Данський захисник Андреас Крістенсен може залишити Барселону цього літа, адже у клубі планують зменшити кількість центральних оборонців.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі в команді 5 центральних захисників. На продажі саме Крістенсена наполягає спортивний директор каталонців Деку.

Вибір Деку впав на 29-річного Крістенсена через нестабільну ігрову форму, обмежений час на полі та проблеми зі здоров’ям. У сезоні 2024/25 він взяв участь лише у шести матчах.

Клуб розраховує отримати за данця близько 12 мільйонів євро. Цікаво, що головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік не проти зберегти Крістенсена у своїй команді.

Раніше стало відомо, що Барселона планує продати сімох футболістів. Нещодавно каталонський клуб оголосив про підписання голкіпера Еспаньйола Жоана Гарсії.