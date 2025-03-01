Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Крістіансен зазнав чергової травми та не зможе повернутися на поле

Станіслав Лисак — 1 березня 2025, 15:48
Андреас Крістенсен
Андреас Крістенсен
Getty Images

Захисник Барселони Андреас Крістенсен зазнав чергового пошкодження на тренуванні напередодні матчу іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

Про це повідомив головний тренер каталонців Ганс-Діттер Флік на пресконференції напередодні поєдинку.

Данський футболіст не зможе завтра, 2 березня, повернутися на поле через рецидив пошкодження. Зазначається, що гравець може відновитися після паузи на міжнародні матчі.

Зазначимо, що Крістенсен у нинішньому сезоні зіграв усього 26 хвилин у матчі проти Валенсії в Ла Лізі через проблеми з ахілловим сухожиллям.

Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Андреас Крістенсен

Андреас Крістенсен

Захисник Барселони отримав травму на тренуванні
Барселона готова продати Крістенсена в січні
Ольмо може покинути Барселону як вільний агент – ЗМІ
Зінченко потрапив у символічну збірну розчарувань на Євро-2024
Ньюкасл зацікавився захисником Барселони Крістенсеном

Останні новини