Крістіансен зазнав чергової травми та не зможе повернутися на поле
Андреас Крістенсен
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Захисник Барселони Андреас Крістенсен зазнав чергового пошкодження на тренуванні напередодні матчу іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.
Про це повідомив головний тренер каталонців Ганс-Діттер Флік на пресконференції напередодні поєдинку.
Данський футболіст не зможе завтра, 2 березня, повернутися на поле через рецидив пошкодження. Зазначається, що гравець може відновитися після паузи на міжнародні матчі.
Зазначимо, що Крістенсен у нинішньому сезоні зіграв усього 26 хвилин у матчі проти Валенсії в Ла Лізі через проблеми з ахілловим сухожиллям.
Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.