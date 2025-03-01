Крістіансен зазнав чергової травми та не зможе повернутися на поле

Захисник Барселони Андреас Крістенсен зазнав чергового пошкодження на тренуванні напередодні матчу іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

Про це повідомив головний тренер каталонців Ганс-Діттер Флік на пресконференції напередодні поєдинку.

Данський футболіст не зможе завтра, 2 березня, повернутися на поле через рецидив пошкодження. Зазначається, що гравець може відновитися після паузи на міжнародні матчі.

🚨⚠️ New injury for Barcelona centre back Andreas Christensen, Hansi Flick revealed.



Danish CB will be out until the end of the international break. pic.twitter.com/0suPVS9BFy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025

Зазначимо, що Крістенсен у нинішньому сезоні зіграв усього 26 хвилин у матчі проти Валенсії в Ла Лізі через проблеми з ахілловим сухожиллям.

Нагадаємо, гравець приєднався до каталонців влітку 2022 року на правах вільного агента з Челсі.