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Крістенсен може покинути Барселону влітку

Олег Дідух — 20 травня 2025, 16:55
Крістенсен може покинути Барселону влітку
Андреас Крістенсен
Getty Images

Центральний захисник збірної Данії Андреас Крістенсен може покинути Барселону в наступне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Крістенсен у поточному сезоні отримує вкрай мало ігрової практики у Барселоні. Він взяв участь усього в 5 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 233 хвилини.

Барселона вже намагалася продати Крістенсена у січні для того, щоби спростити реєстрацію Дані Ольмо на друге коло іспанської Ла Ліги.

Контракт 29-річного данця з Барселоною діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що влітку поточного року каталонський клуб передасть 10-й номер Ламіну Ямалу, який продовжить контракт із клубом.

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