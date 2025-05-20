Крістенсен може покинути Барселону влітку

Центральний захисник збірної Данії Андреас Крістенсен може покинути Барселону в наступне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Крістенсен у поточному сезоні отримує вкрай мало ігрової практики у Барселоні. Він взяв участь усього в 5 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 233 хвилини.

Барселона вже намагалася продати Крістенсена у січні для того, щоби спростити реєстрацію Дані Ольмо на друге коло іспанської Ла Ліги.

Контракт 29-річного данця з Барселоною діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що влітку поточного року каталонський клуб передасть 10-й номер Ламіну Ямалу, який продовжить контракт із клубом.