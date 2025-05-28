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Барселона готує трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 28 травня 2025, 19:21
Барселона готує трансфер нападника Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд
Getty Images

Барселона розпочала переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу нападника Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанський клуб запропонував оренду з правом викупу, однак ця пропозиція не зацікавила манкуніанців. Керівництво Юнайтед хоче повноцінний трансфер гравця, якого вони оцінили у 45 млн фунтів.

Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після чого його віддали оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що вихованець "червоних дияволів" не проти повернення на "Олд Траффорд", але він не вірить, що гратиме там за Аморіма.

Напередодні Барселона оголосила про продовження контракту з Ламіном Ямалем.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Маркус Рашфорд

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