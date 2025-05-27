Барселона оголосила про підписання нового контракту з Ямалем

Вінгер Барселони Ламін Ямал підписав новий контракт з командою.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода розрахована до 2031-го року. Про фінансові подробиці нічого невідомо. Попередній контракт гравця з Барселоною був чинний до червня 2026-го.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025

Нагадаємо, за першу команду Барселони 17-річний футболіст виступає з 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.

ЗМІ також повідомляли, що зірковий вінгер може отримати суттєве підвищення зарплати за новим контрактом, який буде запропоновано.

Раніше стало відомо, що Ямал отримає культовий номер каталонського колективу в наступному сезоні.

Наразі у Барселоні він належить Ансу Фаті, проте він втратив місце в основі каталонців. Раніше під ним у складі "блаугранас" виступали такі легенди як Ліонель Мессі, Роналдіньо та Дієго Марадона.