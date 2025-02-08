Новачок Манчестер Сіті отримав травму в матчі Кубку Англії

Новачок Манчестер Сіті Ніко Гонсалес отримав травму у своєму дебютному матчі за свій клуб.

Футболіста було замінено на 22-й хвилині матчу четвертого кола Кубку Англії проти Лейтона Орієнт. На момент публікації новини рахунок становить 1:0 на користь команди з англійської Ліги 1.

Зазначимо, що хавбек приєднався до "містян" цієї зими з Порту за 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, вже 11 лютого Манчестер Сіті зіграє з Реалом в стиковому раунді Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Гонсалеса внесено до заявки команди на матчі проти "вершкових".