Це неприємно: Бабич – про слова Волочая у скандальному матчі з Олександрією

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич відреагував на слова коментатора Віталія Волочая у матчі 14 туру чемпіонату України проти Олександрії (0:3).

Цитує тренера "Український футбол".

"Я передивлявся телевізійний запис. Звук я не вмикав, дивився свої моменти – мені так легше сконцентрувати увагу, коли звук вимкнено. Утім, я розумію, про що ви кажете: він (коментатор Віталій Волочай, – прим.) почав говорити про те, що на футбольному полі відбувається клоунада та цирк. Певно, це рівень його професіоналізму або оцінки ситуації.

Звісно, це неприємно. Чорноморець має велику кількість вболівальників. Можливо, він ображений за щось на наш клуб. Бо я не знаю, для чого такі речі казати у прямому ефірі. Розумію, що коментатор має бути нейтральним і водночас проявляти емоції, але у цій ситуації це було недоречно", – сказав Бабич.